Luis de la Fuente, el seleccionador español, tuvo que afrontar otra rueda de prensa delicada en la previa del partido ante Chipre con la dimisión de Luis Rubiales aún muy reciente. El míster, en tono relajado y tranquilo, evitó echar más leña al fuego y reiteró en su discurso "el respeto hacia la decisión del señor Rubiales".

Sobre su relación con el ya ex presidente explicó que "no lo he llamado" tras su renuncia, pero recordó que su trayectoria en la selección va mucho más allá de la etapa del dirigente de Motril: "Llevo 11 años en la Federación, casi 12. He vivido mucho, soy entrenador de fútbol y estoy en el stio donde querrían estar todos los entrenadores de España. Soy un privilegiado, estoy feliz, y estoy agradecido a todos los que me han ayudado. Es de bien nacido ser agradecido”.

De la Fuente reivindicó su figura y recordó que “llevo en esto del fútbol 40 años, he estado en el césped, despachos y ahora en el banquillo, algo de experiencia tendré...”.

Sobre la elección de un nuevo presidente, el técnico apuntó que “cuanto más tranquilos estemos los profesionales, mejor. Desconozco la legislación. Si tenemos la oportunidad, Dios lo quiera, de estar en la Eurocopa 2024, pensaremos solo en el torneo”.

Su rueda de prensa tranquila sigue sin llegar, si bien el riojano destacó que “el ruido ajeno que se escucha por ahí lo llevo bien y no me preocupa, me centro en lo que puedo controlar".

En cuanto a los nombres propios, De la Fuente defendió a Unai Simón tras su error ante Georgia. "Unai tiene un comportamiento fantástico, ganó la Nations League y fue el mejor jugador de la final. En el último partido, dio un pase de gol, iniciando con Gayà y el pase final a Nico. No hay debate en la portería. Tenemos a los tres mejores porteros del mundo, de un nivel similar y estamos tranquilos con Unai”.

De Lamine Yamal comentó que "es muy fácil integrarse en este equipo, es un chico alegre, divertido y la gente de este grupo es generosa". El míster le aconsejó que "esté tranquilo para desarrollar su potencia. Una carrera también tiene dientes de sierra y hay que asumirlas. Estamos encantados con su capacidad futbolística y humana”.

En cuanto al cuidado que tendrán con él para que no se repita un caso de lesiones como el de Pedri, De la Fuente comentó que "siempre se da prioridad a la salud a los jugadores, pero hay que saber convivir con las lesiones, forman parte del fútbol, te ayudan a ser mejor profesional y persona. Debemos ser pacientes con Lamine, tendrá sus picos. Es la visión subjetiva que debe tener el seleccionador”.

También habló de Ferran Torres y de su vuelta a la Roja. El seleccionador entiende que el valenciano "necesitaba un impulso de autoestima, es un jugador muy importante para el fútbol español. No va a desaprovechar la oportunidad".

Fabián Ruiz fue el jugador que compareció tras el míster y evitó entrar al trapo con Luis Enrique, su actual entrenador en el PSG y que dejó de convocarle con España tras la Eurocopa del 2021. Fabián tiró balones fuera y matizó que “no he hablado con él de este tema, en España hay muchos jugadores buenos y llamaba a otros".

A día de hoy, el andaluz dijo sentir en el PSG "el apoyo del míster", aunque no esté jugando "todos los minutos, trabajo para ello, estoy contento demostrando mi fútbol".

Respecto al 'caso Rubiales' dijo que “no estábamos pendientes, pero nos enteramos por la noche de su decisión y la respetamos. En el comunicado dijimos lo que pensamos, pensamos en el aspecto que importa, que es el partido ante Chipre. Es muy importante, tenemos que ganar, porque no entra en la cabeza no estar en la Eurocopa”.