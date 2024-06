Bellingham, Vinicius, Modric, Camavinga, Lunin... Los campeones de Europa sufren fuera del Real Madrid

La despedida de Kroos del fútbol mundial es lo que cualquier jugador querría. Una Champions y el mejor fichaje de Alemania para la Eurocopa. Mientras, Modric recogía lloroso el trofeo del trofeo que le acreditaba como mejor jugador del empate ante Italia, que supuso la eliminación de Croacia. En Inglaterra arrecian las críticas contra Bellingham mientras Vinicius se pelea con el césped de la Copa América o Lunin ha quedado eliminad con Ucrania tras perder la titularidad. Son las diferentes vidas de los recientes campeones de Europa, que en su mayoría sufren fuera del Real Madrid.

Kroos, la mejor jubilación posible

La temporada con el Real Madrid marcó una profunda diferencia entre Kroos y Modric, que se valoraron de modo conjunto durante años. A estas alturas transitan por caminos bien diferentes. Kroos ha sido el mejor fichaje de Alemania. Salvo en el partido encabritado con Suiza, donde el mediocentro se dejó llevar.

El '8' germano llega a los octavos como el pulmón de una selección que ha superado en la fase de grupos el horror de los torneos anteriores, en los que la 'Mannschaft' quitó brillo a sus estrellas. El pivote, despedido con todos los honores del Real Madrid, es el gran reclamo tedesco en una Eurocopa en la que, de confirmarme los favoritismos, la selección de Nagelsmann se enfrentará en cuartos frente a España, donde está sobresaliendo su compañero Carvajal.

Modric, despedida entre lágrimas

Una de las imágenes de la fase de grupos la protagonizó Modric. La generación dorada de Croacia firmó su epitafio tras ver cómo Italia le empataba al final del partido. El gol de Zaccagni dejó al cuadro ajedrezado con dos puntos que a la postre supusieron su eliminación. Modric falló un penalti y compensó su error con un tanto posterior que, antes del mazazo final italiano, metía a Croacia en octavos.

El todavía jugador del Real Madrid recogió entre lágrimas el MVP de un partido que supuso su final en las grandes competiciones europeas. O no, porque si hay un jugador empeñado en estirar al máximo su carrera ese es el mediocentro. Aunque los dolores de cabeza de la alta competición comienzan a ser constantes para él. Llegó a la Eurocopa con una carga muy inferior a la de temporadas anteriores, pero ni aun así pudo recuperar su mejor versión. Frente a Italia, le sobró tiempo: "No sé de dónde sacó el árbitro ocho minutos para añadir".

Bellingham, la "causa perdida" de Inglaterra

Si hay un país que está siendo crítica con su selección ese es Inglaterra. Aunque Southgate haya logrado clasificar al equipo inglés como primero de grupo (una victoria y dos empates), el pobre juego de los 'Three Lions' hace que lleguen con todas las dudas del mundo al partido de octavos frente a Eslovaquia. La prensa apunta primero al seleccionador y después a Jude Bellingham. A pesar de sus 20 años, es la estrella y debe ser el faro de Inglaterra.

Bellingham cuajó un buen primer tiempo ante Serbia en el que anotó un gol. Terminó siendo decisivo para el primer puesto. Después, nada del jugador del Real Madrid, que, como en su tramo final de temporada, se muestra desdibujado y acelerado en el campo. No disparó a portería ni completó pase alguno en el último tercio del ataque. "En la primera mitad e incluso en la segunda, pensé que a veces Bellingham estaba en el lado izquierdo. Persigue muchas causas perdidas", dijo de él Gary Lineker, exinternacional inglés y comentarista deportivo.

Lunin, suplente y eliminado con Ucrania

La temporada de Lunin ha sido una montaña. Empezó abajo, viendo cómo el Real Madrid no apostaba por él tras la lesión de Courtois. Después, le ganó la titularidad a Kepa, meta que el conjunto blanco fichó para sustituir al belga, que, recuperado de su grave lesión, le birló el puesto en la portería para ganar la final de Champions. La Eurocopa se planteaba como una redención y para confirmar sus cualidades. El mejor modo de ofrecerse al mundo y evitar quedar en un segundo plano en el Real Madrid.

Sin embargo, el torneo de selecciones le ha devuelto a un segundo plano. Empezó como titular frente a Rumanía, pero sus errores le costaron caro a Ucrania. La selección de Rebrov quedó eliminada tras quedar igualada a cuatro puntos con el resto de países de su grupo. Sin embargo, el 3-0 ante los rumanos hizo la diferencia en contra del combinado de Lunin, que, después de pedir disculpas de todas las maneras posibles, fue suplente en las dos últimas jornadas en detrimento de Trubin, portero del Benfica.

Lunin también falló en el segundo gol de Rumanía. / EFE

Camavinga tampoco convence a Deschamps

Otra de las favoritas que está siendo criticada por su juego es Francia. Los de Deschamps ni siquiera fueron capaces de pasar a octavos como primeros de grupo tras no anotar un solo gol de jugada. Un tanto en propia y otro de penalti de Mbappé son el único aporte ofensivo de los galos hasta el momento. Camavinga está siendo suplente por detrás de opciones como Rabiot y el jugador del Real Madrid se ha quedado como mero revulsivo.

Frente a Polonia, Deschamps dio entrada al mediocampista en la segunda parte. No pudo cambiar el rumbo de un partido tras el que se mostró cabreado: "La gente piensa que es fácil salir en ese momento al campo, pero no es así. Hemos dado el máximo". Uno de los principales rivales del ex del Rennes es Tchouaméni, su compañero de club. A todo esto se suma que N'Golo Kanté está siendo el único jugador de Francia por encima del nivel esperado.

Vinicius, cabreado con el césped de EEUU

En la Copa América, el equipo más 'madridista' es Brasil, con Militao, Endrick, Rodrygo y Vinicius. La 'canarinha' tuvo un gris debut en el que no pudo pasar del empate ante Costa Rica. Vinicius se quejó del césped del Estadio SoFi donde se disputó el encuentro. "No hay excusas, pero ciertamente el terreno de juego molesta. La calidad de los campos que vemos en la Eurocopa son completamente diferentes de los de aquí. Además, este año disminuyeron las medidas para dificultarnos todavía más", denunció.

Vinicius Junior, delantero de Brasil, recibe una entrada de Jeyland Mitchell, de Costa Rica, en la Copa América. / AP

Sin embargo, el verdadero problema de Brasil está en el césped y no con éste. Vinicius perdió 18 balones ante el combinado 'tico' y terminó sustituido en el 70 por Endrick. Los números del jugador del Real Madrid con su selección distan de los que presenta con su club. No marca con la 'verdeamarela' desde hace un año y fue en un amistoso contra Guinea. Para Vinicius, la Copa América cobra este año mayor importancia, porque un mal torneo puede separarle del Balón de Oro si alguno de sus compañeros brilla en la Eurocopa.