Nota Isabel Álvarez Torres
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- En estado grave una mujer tras caer desde una altura de 15 metros por un acantilado de Punta Prima, en Formentera
- Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
- Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
- La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
- La Aemet avisa de tormentas, reventones térmicos y rachas muy fuertes que podrían extenderse a Baleares desde el jueves
- La Aemet activa cuatro alertas en Ibiza y Formentera: temperaturas de hasta 38 grados, tormentas y rachas de 80 kilómetros por hora
- Detenido por secuestrar y agredir sexualmente a una joven en una vivienda de Ibiza
- Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep