Campaña Flash Mayo
Nota Patrocinio Escandell Ribas
- Tres horas de cola tras aterrizar en el aeropuerto de Ibiza: “Es lo peor que he visto en 15 años"
- La propietaria del ‘parking’ de Cala d’Hort en Ibiza: “Sólo quiero que todo fluya, sentarnos con el Ayuntamiento y llegar a un acuerdo”
- “Los padres no podemos más con los piojos: llevamos siete meses así”: familias de un colegio de Ibiza denuncian contagios recurrentes
- Pide un taxi para no volver caminando a casa al acabar de noche de trabajar en Ibiza y acaba indignada: “No nací para sufrir”
- “Mi hijo entrará en la cárcel por quinta vez porque en Ibiza no hay un centro para tratarle”, el grito desesperado de la madre de un chico con patología dual
- La confesión de Valentino Rossi sobre Ibiza que explica por qué es su lugar favorito en el mundo
- Personas alojadas en el asentamiento de sa Joveria: 'Hasta que no venga la policía y me eche a hostias no me voy
- Rafael García Lozano, arquitecto municipal de Ibiza, se jubila: 'Cuando se derrumbó el edificio de Barceló, a las 8 de la mañana estaba allí con los bomberos