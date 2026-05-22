Campaña Mayo
Nota María de los Dolores Rubio Gómez
- Los entrenadores ya coinciden: 'Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año
- Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
- La Justicia en Ibiza se queda sin informático: jueces, fiscales, abogados y funcionarios protestan en la sede de los juzgados
- El precio de un extra por aguacate en una tostada que ha dejado sin palabras a un cliente de Ibiza: 'Nunca te imaginas que te vaya a costar eso
- Temor a más retrasos judiciales en Ibiza: se despide el único informático que arregla ordenadores en los juzgados
- Los vecinos de ses Païsses y Can Bonet sienten 'pánico' ante una nueva fiesta en una discoteca de Sant Antoni, alerta el PSOE de Ibiza
- La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
- Violencia en el fútbol base en Ibiza: La SD Portmany condena una agresión que sufrió uno de sus aficionados en un encuentro de cadetes