Campaña Mayo
Esquela Miguel Angel Roig Ferrer
- El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
- Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses
- Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, sobre la agresión sexual a una paciente de Can Misses: 'El agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro
- La mujer agredida sexualmente mientras estaba ingresada denunciará al Hospital Can Misses de Ibiza por falta de seguridad
- Playas de Ibiza: Sant Josep podrá multar con 750 euros a los clientes de los vendedores ambulantes
- Los bomberos rescatan a 10 jóvenes atrapadas en un ascensor de un hotel en Ibiza
- Ingresa en prisión provisional y sin fianza el acusado de agredir sexualmente a una mujer en el Hospital Can Misses de Ibiza