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Esquela Miguel Angel Roig Ferrer

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Esquela Miguel Angel Roig Ferrer / di

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  1. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
  2. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
  3. Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses
  4. Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, sobre la agresión sexual a una paciente de Can Misses: 'El agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro
  5. La mujer agredida sexualmente mientras estaba ingresada denunciará al Hospital Can Misses de Ibiza por falta de seguridad
  6. Playas de Ibiza: Sant Josep podrá multar con 750 euros a los clientes de los vendedores ambulantes
  7. Los bomberos rescatan a 10 jóvenes atrapadas en un ascensor de un hotel en Ibiza
  8. Ingresa en prisión provisional y sin fianza el acusado de agredir sexualmente a una mujer en el Hospital Can Misses de Ibiza

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Formentera no encuentra profesor de castellano desde hace dos años

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Alberto del pino, delegado de la Autoridad Portuaria en Ibiza y Formentera: «Lo lógico es que se presenten más empresas al concurso del Club Náutico»

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