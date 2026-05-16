Campaña Mayo
Nota Francisco Mecina López
- Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
- Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses
- Los vecinos de un céntrico edificio de Ibiza demandarán a Vodafone para que retire las antenas que lo están agrietando
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
- Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, sobre la agresión sexual a una paciente de Can Misses: 'El agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro
- La mujer agredida sexualmente mientras estaba ingresada denunciará al Hospital Can Misses de Ibiza por falta de seguridad
- Los mejores planes para la Semana Santa en Ibiza y Formentera
- 50 años del mítico Es Racó Verd: una gran fiesta de rock en Ibiza