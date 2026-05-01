OFERTA DÍA DE LA MADRE
Nota Enríque Fernández del Moral
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Apuñalan a un hombre en Ibiza: revuelo en la asociación de vecinos de Platja d'en Bossa
- La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
- Las imágenes del apuñalamiento en una calle de Platja d'en Bossa
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Estos son los precios del chiringuito Es Puetó, uno de los pocos de toda la vida que quedan en Ibiza y que podría cerrar sus puertas