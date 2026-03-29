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Nota Antonia Roselló Aloy

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Nota Antonia Roselló Aloy / di

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Valentín Romero Prats, presidente de la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos en Ibiza: «Las empresas grandes o de fuera traían los coches que les daba la gana»

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La cantaora Macarena de la Torre, en Ibiza: «La saeta es un cante muy valiente y libre que hay que interpretar con alma»

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Llama la atención: Que el Consell de Ibiza quiera poner coto al aluvión de concierges que hay en la isla en verano

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Juan Luis Barahona, presidente de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler: «Somos menos del 10% de los vehículos que circulan por Ibiza»

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