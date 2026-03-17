Nota Vicente Prats Tur
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales reconvertidos en residencias para trabajadores
- Un coche en llamas y una furgoneta siniestro total en un accidente en una rotonda de Ibiza
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Mavi Ferrer, estudiante de la primera promoción de FP en Blanca Dona: “Quería estudiar Mecánica, pero no me dejaron”
- Regresan a Ibiza Juan Suárez y Jeanette van Breda, atrapados en Bangkok por la guerra en Irán: «Ha sido la peor experiencia viajera de nuestras vidas»
- El cuarto concurso de 'Polp a s’olla!' de Sant Josep, 'mucho mejor de lo esperado