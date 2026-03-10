Nota Jaume Marí Ferrer
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
- La Justicia pone fin a la pesadilla de una comunidad de vecinos de Ibiza con un caso de Diógenes
- Vicente Bujosa, en silla de ruedas al Parador de Ibiza: “He podido subir a Dalt Vila en el ascensor, llevaba 30 años esperando este momento”
- Llega una nueva dana: cuándo afectará a Ibiza y Formentera
- La fundación que heredó Villa Otilia destinará el 30% de su venta a un proyecto local
- CaixaBank entrega las placas Michelin 2026 a once restaurantes de Ibiza y Formentera