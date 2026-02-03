OFERTA FLASH
Nota Francisco Juan Tur Planells
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza
- Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
- Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes
- La Justicia confirma la violación de una mujer en Ibiza, pero absuelve a los acusados por falta de pruebas