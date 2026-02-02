OFERTA FLASH
Esquela Consuelo García Socuellamos
- Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
- Iker Fernández, vecino de Sant Antoni: «Es increíble que sólo se pueda pagar el autobús con efectivo»
- El Parador de Ibiza, ‘barato’ entre el lujo, ‘caro’ entre los 4 estrellas
- Desarticulado un grupo criminal con un botín de 525.000 euros en relojes de lujo en Ibiza
- El temporal destapa de nuevo la barcaza salinera encallada en una playa de Ibiza hace más de 60 años
- A la venta una “villa ibicenca moderna” por 7 millones en Santa Eulària: gimnasio, cine y pistas deportivas