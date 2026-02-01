OFERTA FLASH
Esquela Francisco Torres Mayans
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Plenos de Ibiza: Podemos quiere prohibir que se juegue a fútbol en los colegios de Sant Antoni
- Multazo al conductor de una furgoneta de obras que aparcó en una plaza de discapacitados y tiró basura voluminosa fuera de los contenedores y de horario
- La Aemet activa la alerta naranja por rachas de hasta 90km/h en Ibiza y Formentera
- Carmen Ferrer amenaza a la concejala de Vox en Santa Eulària: 'A la tercera, te echaré del pleno
- Sofía García, eivissenca a Vic: «M’han dit comentaris com ‘heu de sortir molt de festa’»
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
