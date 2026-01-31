OFERTA FLASH
Nota Marlis Führing Schalk
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Plenos de Ibiza: Podemos quiere prohibir que se juegue a fútbol en los colegios de Sant Antoni
- El mejor lugar para ver el eclipse solar total está en Formentera: descubre todos los detalles
- El viento arranca de sus fondeos a tres embarcaciones y hunde una cuarta en s'Estany des Peix, en Formentera
- Ya hay fecha para la 'Fira des Gerret' de Santa Eulària
- Adiós al reloj del paseo más popular de Ibiza