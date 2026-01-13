Nota Antonio Tur Torres
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La Justicia tumba un plan para ocultar propiedades en Ibiza y evitar una deuda de 551.000 euros
- Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower
- Historia de Ibiza: Cuando Sant Carles ayudó a financiar la guerra de Roma
- Un autónomo de Ibiza deberá devolver una prestación de 9.500 euros al no justificar la inversión exigida
- Aplazado el juicio por el atropello mortal de Sol Yapura en Ibiza: la conductora propone sin éxito un acuerdo para evitar la cárcel
- Abortan 'in extremis' un intento de okupación en Sant Antoni: pillados cuando estaban cambiando las cerraduras
- Dos fincas en Sant Josep y una sociedad pantalla: así se elaboró el 'plan deliberado' para estafar medio millón de euros en Ibiza