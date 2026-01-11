Nota Marigel Riguero Manent
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa
- La UD Ibiza ficha a un delantero con pasado en Primera División
- Inés, testigo del accidente del coche de la policía de Ibiza: 'Han puesto su vida en peligro para salvar otra
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Indignación en Ibiza por las entradas de Ara Malikian agotadas en menos de un minuto: 'Estoy muy enfadada
- La Audiencia archiva la causa por la contratación de emergencia de 'La Vida Islados' pero mantiene el proceso contra Vicent Marí por la contratación de Fuera de Escena
- Un trabajador de limpieza de Valoriza en Ibiza: 'Estamos mal equipados y pasamos mucho frío
- La última gran nevada en Ibiza