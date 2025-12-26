Esquela Francisco Roselló Torres
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- Así actuó el ladrón de langostinos en un Lidl de Ibiza en Navidad: 'Esperó su momento y embistió
- Robo de langostinos en Ibiza: así se castiga según el Código Penal
- Polémica en un vuelo entre Ibiza y Sevilla en Navidad: 'Estáis oficialmente desembarcados del avión
- Ibiza registra siete incidentes durante la noche de Navidad
- Caos en un vuelo de Ibiza en plena Navidad: insultos a la tripulación, intervención de la Guardia Civil, una emergencia médica y una hora de retraso
- Lluvias en Ibiza y Formentera en Navidad: ¿Cuándo acabará el mal tiempo?
- Alerta amarilla para el día de Navidad en Ibiza y Formentera