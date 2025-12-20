Esquela María Riera Gaspar
- Detenido en Ibiza el cabecilla de una organización criminal que tenía en su poder 600 kilos de cocaína
- Drogas en Ibiza: las espectaculares imágenes del registro de la Guardia Civil que llevó a la detención en Ibiza del cabecilla de una red de narcotráfico
- El cabecilla de la red de narcotráfico se refugiaba en Ibiza para escapar de la vigilancia policial
- Las consecuencias para Formentera de la pérdida de la concesión de servicios de playa que incluye a los quioscos
- Una familia necesita ingresar 84.000 euros anuales para tener 'una vida digna' en Ibiza o Formentera
- Vivienda en Ibiza: rehabilitar el bloque desalojado de los Don Pepe cuesta 3,7 millones de euros
- Enterradas para sobrevivir: un libro recupera el legado de las joyas de Ibiza
- Adiós a árboles 'centenarios' de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar para erigir un hotel