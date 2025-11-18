Esquela Isabel García Sotos
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Ibiza organiza este sábado el tercer concurso de tortillas con patata roja ibicenca
- Una pelea en Ibiza por los orines de un perro acaba en condena judicial
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Condenado por vender una vivienda en Santa Eulària que se inundaba con la lluvia
- Marina Cardona, presidenta de los agricultores ecológicos de Ibiza y Formentera: «Nos sacamos una carrera, pero hemos apostado por trabajar en las tierras de nuestros antepasados»
- Una ganga inmobiliaria en Ibiza: un piso de 80 metros cuadrados con piscina y acceso directo a la playa por 315.000 euros
50 años de apoyo a la investigación
Ofrecido por