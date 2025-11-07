Nota Joan Robert Masdeu Mayans
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- Lluvia y truenos en Ibiza: sigue aquí la tormenta
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- Desarticulada una organización criminal con más de 3.000 kilos de droga introducidos por Ibiza
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- «Llevo un mes y medio esperando que Traumatología me saque una púa de cactus que me atraviesa el dedo»
- Las víctimas del intento de robo en Cala de Bou forcejearon con los asaltantes
- La Justicia ordena desalojar el supermercado que funciona como albergue ilegal en Ibiza