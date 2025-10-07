Nota Fabien François Michel Horn
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Cambio del tiempo: vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera
- Fuera de peligro la mujer apuñalada por su expareja en Formentera
- Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en una 'zona céntrica y bien comunicada
- Investigan a un joven de Ibiza por conducir un deportivo a 186 kilómetros por hora en la autovía de Sant Antoni
- Incógnitas con la fallecida en Formentera: la Guardia Civil no descarta «ninguna hipótesis»
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Dos detenidos por golpear a una pareja de turistas para robarles el reloj en Ibiza