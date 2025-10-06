Esquela Jaime Manuel Marí
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en es Pujols
- Arde un barco en Marina Ibiza
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Inundaciones en Ibiza: «Hemos pasado unos días de infierno
- Así siguen los negocios afectados por la dana en Ibiza.
- Pablo Gárriz, director de Emergencias del Govern balear: «Llevábamos desde el domingo avisando, una alerta naranja es una alerta naranja»
- Jordi Grivé, concejal de Limpieza en Ibiza: 'Continuaremos viendo a gente quitando barro muchos días
- Solidaridad y ‘salsa de Nadal’ en un menú de estrella Michelin