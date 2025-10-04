Nota Rita Tur Tur
- Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal
- Pepe Navarro muestra los destrozos en su casa tras las lluvias torrenciales en Ibiza
- Tormenta catastrófica en Ibiza: Comerciantes se quejan de que “la alerta llegó tarde”
- Sigue aquí en directo la información sobre la tormenta en Ibiza
- La carretera del aeropuerto de Ibiza sigue cerrada
- La dana de Ibiza se cuela en las discotecas: goteras, inundaciones, salas cerradas y parones de música
- El piso de Ibiza del que un hombre se ha intentado tirar: años de denuncias por alquiler ilegal, drogas y prostitución
- Así están la carreteras de Ibiza: atascos y un coche sumergido en el túnel del aeropuerto