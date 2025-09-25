Esquela Víctor Cortés Navarro
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crimen en 'Masterchef Celebrity' contra el postre emblemático de Ibiza
- Fallece en Ibiza Maria Marí, el alma de los fogones de Can Rafal
- El TSJB da la razón a Sant Joan y le ahorra una indemnización millonaria
- Un millón de euros para reformar un punto negro de las carreteras de Ibiza con tres víctimas mortales este verano
- La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza
Ataxia de Friedreich, el trastorno neuromuscular que afecta a alrededor de 15.000 personas en el mundo
