Nota Andrés López Boned
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa
- Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Vuelca un conductor con su coche en la carretera de Comte