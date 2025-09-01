Nota Antonio Cardona Tur
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Nervios en el sector del chárter con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària