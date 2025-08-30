Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Nota Antonio Mari Torres
- Un coche se sale de la carretera y sus ocupantes se niegan a subir a la ambulancia
- Adiós a la postal de los almendros del Pla de Corona: arrancan 2.000 árboles muertos
- Así es el Multiverse, el yate de Yuri Milner que está en Ibiza: 116 metros, bodega exclusiva de vinos y flota propia de barcos
- Las dos mujeres británicas atropelladas en Ibiza son madres de familia
- El negocio de las discotecas de Ibiza toca techo
- Santa Eulària descarta intervenir contra el helipuerto ilegal de Jesús
- Indignación con los restos de un yate hundido en Ibiza: «Es un puto desastre»
- Una joven se mete con la música electrónica de Ibiza: 'No sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada con esto