Esquela José Antonio Torres Serra
- Jubilados venden su casa y se marchan de Ibiza ante la carestía de la vida
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Kokomo, el yate con la mayor vela asimétrica del mundo y conectado a la canción de los Beach Boys, navega por Ibiza
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza
- Se busca un hogar para Nene, un perro que lleva nueve años en Sa Coma
- Con el alquiler de dos meses de verano en Baleares se gana lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: 'Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte