Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Esquela Juan Escandell Marí
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- El yate de uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo navega en aguas de Ibiza
- Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Se busca a un desaparecido en Ibiza
- Espectacular incendio en un velero cerca del puerto de Formentera, en el Parque Natural de ses Salines
- Una 'tiktoker' advierte de lo que pasa en Sant Antoni: 'No aceptes un globo, no son de cumpleaños
- Una serpiente, a las puertas de Diario de Ibiza