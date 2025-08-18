Nota Joan Pereyra Tur
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza: 'Solo podía esperar a que se cansara', declara la víctima
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza
- Dos hermanos migrantes se reencuentran en Ibiza: «Cuando supe que Aymane venía en patera lloré y lloré»
- Transporte en Ibiza: un nuevo helipuerto ilegal en Jesús crea inquietud entre los vecinos
- El Ayuntamiento de Ibiza apremia a la propiedad de sa Joveria a que desaloje el asentamiento
- La DGT avisa de que la ‘furgo discoteca’ de Uber en Ibiza es ilegal
- La vivienda en la Ibiza de los 80: «Los alquileres son muy caros y no admiten niños pequeños»