Nota Margarita Roig Ferrer
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
- Temporada en Ibiza: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- Odisea en un ferri a Ibiza: pelea, alcohol y un Ferrari inmovilizado por la Policía
- Reunión entre la Casa Blanca y Qatar en Ibiza: un avión catarí, en el aeropuerto de es Codolar
- Un incendio obliga a desalojar a 20 trabajadores de sus habitaciones en un hotel de Sant Antoni
- Cierre del aparcamiento de ses Variades: '¿Dónde se van a meter todos esos coches?
- Un herido grave después de ser atropellado en Sant Antoni