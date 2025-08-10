Nota Antonia Tur Ferrer
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- Rubén Sousa, concejal de Playas de Ibiza: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Un hombre le abre una brecha en la cabeza a un policía local de Ibiza
- Cerrado un restaurante por funcionar como discoteca ilegal en una playa protegida de Formentera
- ‘Apocalypse Now’ a la hora de la siesta en Ibiza
- Reacciones al discurso de Vicent Marí: «La isla no para de generar ingresos y sus ciudadanos viven cada vez peor»
- El 'ciriac': el exclusivo pastel de Ibiza que solo se hornea una vez al año
Cáncer y eutanasia: «Los pacientes necesitan que se mantenga su dignidad hasta el final»
