Beso Beach Ibiza y Franck Muller organizan un torneo de backgammon al atardecer
El torneo se celebra el próximo martes, 18 de agosto, a las 17 horas
Está abierto a los amantes de este clásico juego de mesa
Redacción
Beso Beach Ibiza celebra el próximo martes, 18 de agosto, a las cinco de la tarde, un torneo de backgammon al atardecer, abierto a los amantes de este clásico juego de mesa. La cita reúne juego, cócteles y ambiente frente al mar, en un formato pensado para un aforo íntimo. El espacio se ambientará con mesas de juego y una decoración especial para la ocasión. La organización cuenta con la colaboración de Backgammon Social, y durante la tarde se servirán cócteles de la mano de Bacardí y Martini: Dewar’s on the rocks y Espresso Martini.
La participación tiene un coste de 20€, que incluye un cóctel, y el aforo está limitado a 16 plazas. El ganador del torneo se llevará un premio especial, que se desvelará el mismo día del evento.
Las plazas son limitadas, así que quienes quieran vivir esta tarde de juego y cócteles en Beso Beach Ibiza frente al mar pueden inscribirse ya a través de este enlace.
Información del evento:
• Evento: Torneo de Backgammon Beso Beach
• Fecha: 18 de agosto de 2026
• Hora: 17:00 h
• Lugar: Beso Beach Ibiza
• Precio: 20€ (incluye un cóctel) - 16 plazas
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