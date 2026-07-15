Te desvelamos quién es jurado de los premios de arquitectura y construcción de Suministros Ibiza

Los primeros Premios Suministros Ibiza de Arquitectura y Construcción 2025/26 entran en la recta final de su primera edición. El próximo lunes, 20 de julio, finaliza el plazo para la presentación de candidaturas. Una convocatoria, impulsada por Suministros Ibiza, para reconocer y dar visibilidad a los proyectos arquitectónicos, constructivos y de interiorismo más destacados desarrollados en Ibiza y Formentera, que ya ha recibido propuestas de una extraordinaria calidad, que reflejan el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de los profesionales que están dando forma al presente y al futuro de las Pitiusas.

La organización ha ampliado el plazo de presentación de proyectos hasta el 20 de julio para permitir que arquitectos, ingenieros, interioristas, estudios profesionales y equipos técnicos multidisciplinares puedan ultimar y presentar sus candidaturas en alguna de las tres categorías convocadas: Mejor Proyecto Residencial, Mejor Proyecto de Interiorismo o Diseño de Espacios y Mejor Proyecto Hotelero.

Los trabajos participantes deberán haber sido realizados en Ibiza o Formentera y finalizados entre octubre de 2025 y junio de 2026. El jurado valorará especialmente la creatividad y originalidad del diseño, la integración en el entorno, las soluciones constructivas y técnicas innovadoras, la eficiencia de las instalaciones y el empleo de materiales pioneros.

Un jurado que reúne conocimiento, territorio y experiencia

El jurado de estos reconocimientos, integrado por representantes de distintos colegios profesionales sectoriales, de instituciones públicas y por la dirección de Suministros Ibiza reúne a nombres como Lluís Oliva i Munar, presidente del Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera; María del Mar Pacheco, presidenta del Colegio de Aparejadores de Ibiza y Formentera; Pedro Cardona, director general de Suministros Ibiza y Mariano Juan Colomar, vicepresidente primero y conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Eivissa. Esta mirada plural permitirá analizar los proyectos desde diferentes perspectivas, combinando excelencia arquitectónica, viabilidad constructiva, innovación técnica, respeto por el territorio y aportación al paisaje y a la identidad de Ibiza y Formentera.

Jurado de los premios de arquitectua y construcción Suministros Ibiza. / Suministros Ibiza

“Estamos recibiendo propuestas realmente sorprendentes, capaces de demostrar que en Ibiza y Formentera se desarrolla una arquitectura de primer nivel. Queremos animar a los profesionales que todavía están preparando sus proyectos a aprovechar esta ampliación y participar en unos premios que nacen para reconocer su trabajo y darle la visibilidad que merece”, destaca Pedro Cardona, director general de Suministros Ibiza.

Celebrar el talento que construye en Ibiza y Formentera

Con más de seis décadas de trayectoria, Suministros Ibiza ha acompañado a diferentes generaciones de arquitectos, aparejadores, ingenieros, interioristas, promotores y empresas constructoras en la creación de viviendas, hoteles y espacios que forman parte de la evolución de las islas.

Los Premios Suministros Ibiza de Arquitectura y Construcción nacen precisamente para poner en valor ese ecosistema profesional y favorecer el diálogo entre diseño, técnica, construcción, sostenibilidad e identidad mediterránea. Cada galardón reconocerá tanto al arquitecto, profesional o estudio responsable del proyecto como a la entidad promotora y a la empresa constructora. Los premiados recibirán un reconocimiento institucional, una placa distintiva y un trofeo realizado con piedra ibicenca, además de difusión en medios de comunicación y canales especializados.

El premio nace con el objetivo de dar visibilidad y reconocer los trabajos más destacados de arquitectura, interiorismo y construcción. / Suministros Ibiza

Tras el cierre de la recepción de candidaturas, el jurado realizará la preselección y valoración de los proyectos. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, durante un acto que reunirá a profesionales e instituciones vinculados a la arquitectura, el diseño, la ingeniería y la construcción de Ibiza y Formentera.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 20 de julio de 2026 a través del correo electrónico premios@suministrosibiza.com. Las bases y el dosier explicativo del certamen están disponibles en la página web de Suministros Ibiza.