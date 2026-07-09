Day Pass de Meliá Ibiza, disfruta de una escapada de verano en Santa Eulària sin hacer la maleta

Hay experiencias que condensan la esencia del verano en Ibiza sin necesidad de organizar una escapada completa. Una cama balinesa frente al Mediterráneo, una piscina tranquila, un cóctel bien servido y el tiempo suficiente para disfrutar sin prisas. Esa es la propuesta del Day Pass de Meliá Ibiza, el hotel situado en la costa de Santa Eulària, que invita a vivir una jornada de desconexión con su experiencia Day Pass con Balibed, una de las opciones más atractivas para quienes quieren sentirse de vacaciones, aunque sea solo por un día.

Ubicado en uno de los enclaves más tranquilos de la isla, Meliá Ibiza combina el estilo relajado del Mediterráneo con una experiencia premium pensada tanto para residentes como para visitantes. Su Day Pass en Ibiza permite acceder a las instalaciones del hotel sin necesidad de estar alojado y disfrutar de un día completo de bienestar, piscina, gastronomía y descanso en un entorno cuidado al detalle.

Opción perfecta para desconectar sin salir de Santa Eulària

El plan comienza junto a la piscina, en una exclusiva Balibed, una cama balinesa, con la brisa marina marcando el ritmo de la jornada. Lejos del bullicio, el Day Pass de Meliá Ibiza ofrece una forma diferente de descubrir Ibiza: más pausada, cómoda y con todos los ingredientes de una escapada de verano. La piscina principal o la piscina de la azotea, el ambiente sofisticado del hotel y las vistas al mar convierten la experiencia en una opción perfecta para desconectar sin salir de Santa Eulària.

Con el Day Pass con Balibed, no es necesario alojarse en el hotel Meliá Ibiza para disfrutar de una de las experiencias más apetecibles del verano. / Meliá Ibiza

LLUM Santa Eulària, el rooftop gastronómico de Meliá Ibiza

En Meliá Ibiza la experiencia no termina cuando baja la intensidad del sol. Continúa en LLUM Santa Eulària, el rooftop gastronómico del hotel y uno de sus espacios más exclusivos. Desde allí, el Mediterráneo se contempla desde una perspectiva privilegiada, con la costa ibicenca como telón de fondo y uno de los atardeceres más espectaculares de la isla.

Tras una mañana y una tarde de relax en la Balibed, LLUM Santa Eulària se convierte en el lugar ideal para brindar al caer el sol, disfrutar de música en directo y saborear una propuesta gastronómica inspirada en el Mediterráneo. Su cocina apuesta por productos de calidad, pescados y carnes a la parrilla, platos para compartir, una cuidada selección de vinos y una carta de cócteles pensada para acompañar el momento del atardecer.

La decoración de LLUM está marcada por materiales naturales, líneas orgánicas y una paleta cálida inspirada en la isla. / Meliá Ibiza

La música también forma parte de la experiencia de LLUM. Las sesiones de house orgánico, balearic beats y sonidos chill-out crean una atmósfera elegante y relajada, fiel al espíritu de Ibiza. Un ambiente que invita a desconectar, alargar la sobremesa y convertir una tarde cualquiera en un auténtico recuerdo de verano.

Del Day Pass al atardecer, y del atardecer a la cena, Meliá Ibiza propone una experiencia completa sin necesidad de abandonar el hotel. Un plan que combina descanso, gastronomía, música y paisaje en un mismo espacio, pensado para quienes buscan una Ibiza más sofisticada, tranquila y exclusiva.

Porque no siempre hace falta organizar unas vacaciones completas para disfrutar de la isla. A veces basta con reservar una Balibed, relajarse junto a la piscina y terminar el día en un rooftop con vistas al Mediterráneo.

Elige tu experiencia Day Pass en Meliá Ibiza

El Day Pass de Meliá Ibiza ofrece la posibilidad de reservar una cama balinesa, Bali Bed Experience, tanto en la piscina principal como en el rooftop del hotel, dos ubicaciones, con diferentes precios y servicios incluidos:

La piscina principal está integrada en la naturaleza de la costa de Santa Eulària. / Meliá Ibiza

Piscina principal Meliá Ibiza

La Balibed en la piscina principal es la opción ideal para quienes buscan una jornada de relax junto al agua en un ambiente mediterráneo y sofisticado.

• Cliente externo: 100€ de crédito

Incluye cubitera con dos botellas de agua y toallas

Piscina Rooftop Meliá Ibiza

Para quienes quieren elevar la experiencia y disfrutar de un entorno exclusivo con vistas privilegiadas al mar y a los atardeceres de Ibiza la opción es Balibed Rooftop.

• Cliente externo: 150€

Incluye cubitera con una botella de cava, cremas solares y toallas

Horario es de 10 a 19 horas y está sujeto a disponibilidad.

Reservar una Balibed en Meliá Ibiza es una invitación a descubrir la isla desde otra perspectiva. Es compartir una conversación bajo el sol, disfrutar de una pausa gastronómica frente al mar o brindar mientras el cielo se tiñe de tonos dorados al caer la tarde.

Este verano, el Day Pass de Meliá Ibiza se convierte en una de las mejores propuestas para disfrutar de un día de piscina, gastronomía y relax en Santa Eulària. Reserva tu experiencia y descubre por qué algunos de los mejores momentos de Ibiza comienzan con una Balibed y una vista infinita al Mediterráneo.

Mapa de ubicación del hotel Meliá Ibiza, solo para adultos.

Dirección Hotel Meliá Ibiza

Carrer Pare Vicent Costa, 2, 07840 Santa Eulària des Riu, Illes Balears

Teléfono: 971330761

Vistas, música y gastronomía hacen de LLUM el punto de encuentro imprescindible en Santa Eulària. / Meliá Ibiza

A veces no hace falta reservar una escapada completa para sentir que estás de vacaciones. Basta con encontrar el lugar adecuado.Y este verano, ese lugar tiene nombre propio: Meliá Ibiza. Reserva tu Day Pass y descubre por qué algunos de los mejores momentos de Ibiza comienzan con una Balibed y una vista infinita al Mediterráneo.