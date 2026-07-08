Tana Rivera luce la selección de joyas RABAT perfecta para deslumbrar este verano

RABAT da la bienvenida al verano de la mano de Tana Rivera con una selección de piezas inspiradas en la elegancia de la temporada. Joyas concebidas para acompañar cada momento con naturalidad, reflejando una sofisticación luminosa que trasciende cualquier ocasión.

Tana Rivera comparte su visión sobre la alta joyería, un reflejo de los recuerdos y las emociones eternas que nos acompañan toda la vida. “Creo que una joya aporta emoción y personalidad, y también es una forma de llevar recuerdos especiales”, y añade: “Para mí, una joya especial es una joya que me transporta a recuerdos y personas inolvidables”.

Para Tana Rivera una joya aporta emoción y personalidad. / DarioAranyo

Homenaje a la belleza

Para la celebridad, la vida se vive a través de los momentos mágicos y sus complementos son una extensión de esta visión. Tana Rivera posa radiante con joyas en oro blanco, oro amarillo y oro rosa RABAT Waves, entre otras colecciones. Piezas de líneas orgánicas que simulan las ondas presentes en la naturaleza, rindiendo homenaje a la belleza de los elementos estivales: la brisa suave, el vaivén de las olas del mar o el brillo incandescente del sol. “La joya que más me gusta es la pulsera de RABAT Waves. Me gusta su diseño porque tiene fuerza, es muy versátil y eleva cualquier look”, explica Tana Rivera.

La propuesta reúne una selección de joyas pensadas para adaptarse a cualquier ocasión. Diseños sofisticados, que realzan la luz y la elegancia propias. “Para este verano, me imagino acompañándome creaciones versátiles y luminosas que me sirvan tanto de día como de noche”, comenta Tana Rivera.

Cada joya RABAT es el resultado de un minucioso proceso creativo y artesanal, donde el savoir-faire joyero dialoga con las gemas más exquisitas. Creaciones que nacen para acompañar instantes inolvidables y ensalzar la belleza natural de quien las lleva. En palabras de Tana Rivera: “En una joya busco que sea sencilla, atemporal y elegante, para que tenga personalidad y sea fiel a mi estilo”. Las piezas de la selección invitan a disfrutar un verano lleno de momentos mágicos rodeado de naturaleza, emoción y luz.

Tana Rivera posa con joyas pensadas para adaptarse a cualquier ocasión. / DarioAranyo

Referente en España dentro del sector del lujo

RABAT, que actualmente se ha consolidado como un referente en España dentro del sector del lujo, nació en un pequeño taller joyero en Badalona que la familia Rabat abrió en 1977. Actualmente RABAT está presente en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Ibiza y Sevilla, donde se puede disfrutar de una mágica exposición de joyas, diamantes, gemas y relojes de las más prestigiosas firmas internacionales.

RABAT dedica la mayor profesionalidad y exigencia en la selección de cada gema, y esto se refleja en la elegancia y frescura que respiran las joyas RABAT. Para destacar su compromiso como empresa que promueve las prácticas responsables, éticas y sociales en la cadena de suministro de joyería, RABAT es miembro del Responsible Jewellery Council (RJC).