«En Ibiza y Formentera, los proyectos de arquitectura son de primer nivel»

El elevado nivel de los negocios de hostelería unido a la edificación de edificios emblemáticos y de casas unifamiliares hacen que Ibiza y Formentera tengan un elevado nivel de profesionales ligados a la construcción y al diseño de interiores. Reconocer la labor de quienes trabajan en estos proyectos es el motivo por el que Suministros Ibiza ha decidido crear los Premios de Arquitectura y Construcción de Ibiza. El plazo para presentar los proyectos se ha ampliado hasta el 20 de julio.

Suministros Ibiza ha impulsado la primera edición de los Premios de Arquitectura y Construcción de Ibiza. ¿Cuál es el objetivo de estos reconocimientos?

Queremos poner en valor el altísimo nivel de los proyectos de arquitectura, construcción e interiorismo que se desarrollan en Ibiza y Formentera. Nos encontramos en un lugar privilegiado, donde cadenas hoteleras de renombre mundial se instalan (con los estándares de excelencia que ello conlleva) y donde personas de alto patrimonio -muy ‘viajadas’ y con un conocimiento cada vez mayor de lo que quieren- construyen sus residencias y villas de vacaciones.

Muchas veces caemos en el error de pensar que lo que viene de fuera es mejor y aquí tenemos excelentes ejemplos que demuestran que no es necesario mirar lejos".

Proyectos de arquitectura y construcción en Ibiza y Formentera de alto nivel

Llevan muchos años acompañando a los profesionales de la construcción en el desarrollo de sus proyectos. ¿Por qué creen que hay que reconocer el talento de la isla?

El ecosistema de excelencia ha impulsado una dinámica competitiva entre los profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la construcción, dando lugar a proyectos de primerísimo nivel. Si me permite el símil, «jugamos en Champions League» en cuanto a proyectos de arquitectura se refiere. Muchas veces caemos en el error de pensar que lo que viene de fuera es mejor y aquí tenemos excelentes ejemplos que demuestran que no es necesario mirar lejos. Queremos poner en valor todo lo que se hace y ayudar a dar visibilidad al talento que lo hace posible.

Una de las categorías que van a premiar es la construcción residencial. ¿Qué van a tener en cuenta a la hora de escoger el mejor proyecto?

Son varias las variables que se tendrán en cuenta, como la originalidad del concepto, el reto que haya supuesto su integración y el respeto en el entorno, la funcionalidad de los espacios diseñados, etc. El mejor proyecto será un compendio de la suma de buenos resultados en todos esos aspectos.

Suministros Ibiza impulsa los premios de Arquitectura y Construcción. / DI

El interiorismo también va a tener su lugar en este primer certamen. ¿Cuáles son las tendencias actuales en Ibiza y Formentera en esta área?

Hemos pasado del minimalismo y las líneas rectas a lo orgánico, lo curvilíneo, volviendo a un concepto más mediterráneo, utilizando materiales nobles y naturales, como piedra natural, maderas o tejidos naturales, entre otros.

Materiales sostenibles, eficientes y respetuosos con el medio ambiente

Van a reconocer el mejor proyecto hotelero, sin duda una de las secciones con más peso en un contexto como Ibiza y Formentera. ¿Cuáles son las principales tendencias que se están desarrollando en este sector?

También en hospitality se nota la tendencia a evocar estilos mediterráneos, incidiendo además en el uso de materiales y productos que permitan que los edificios sean sostenibles, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El resultado es la obtención por parte de estos edificios de certificados LEED / Breeam, sobre todo en proyectos impulsados por fondos de inversión y cadenas hoteleras con un fuerte compromiso en criterios ESG.

«El ecosistema de excelencia ha impulsado una dinámica competitiva entre los profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la construcción»

¿Cuándo y dónde está prevista la gala de entrega de los premios?

Serán el jueves 17 de septiembre, en un enclave que anunciaremos próximamente.

¿Están recibiendo muchos proyectos de aspirantes a estos reconocimientos?

Los inicios han sido discretos, sobre todo por la alta carga de trabajo que aún tenemos en el sector y la falta de tiempo que ello implica. Con el inicio del verano, se ha notado un mayor dinamismo en la presentación de candidaturas.

¿Qué es lo que destacaría entre estos primeros participantes?

El alto nivel de las propuestas. Es sorprendente la calidad y el cariño que se le pone a lo que se hace en Ibiza y Formentera.

¿Por qué animaría a un profesional a presentarse a este certamen de Arquitectura y Construcción? y ¿cuál es la fecha tope para participar?

El premio de Arquitectura y Construcción que impulsa Suministros Ibiza, Además de poner en valor el trabajo realizado, también se crea comunidad entre los profesionales que presentan sus propuestas, y siempre es positivo el ‘ver y ser visto’ dentro del gremio. Hemos ampliado el plazo al 20 de julio para permitir a los profesionales tener más tiempo para preparar sus candidaturas, ya con menos presión de trabajo del día a día.

Con más de 60 años de historia, Suminitros Ibiza destaca por su fuerte vocación de servicio y alma de cercanía. / DI

Asesoramiento especializado

Suministros Ibiza, con más de 60 años de historia, ha evolucionado al lado de los profesionales de la construcción. ¿Cuáles han sido las decisiones clave de la empresa para no quedarse atrás?

Acompañar la evolución del sector mediante la profesionalización y la aportación de valor al conjunto de profesionales y del sector, a través de servicios esenciales como la prescripción y el asesoramiento especializado, adaptar el surtido y las familias de productos a las nuevas demandas, todo ello sin perder la fuerte vocación de servicio y el alma de cercanía.

¿Qué es lo más complicado a la hora de seguir el ritmo del sector?

Los tiempos cada vez más ajustados en los que se obliga a ejecutar los proyectos y la dificultad de acompañar el crecimiento con un recurso humano cada vez más escaso.

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Dirección y contacto Suministros Ibiza

Av. de Sant Joan de Labritja, 07800 Eivissa, Illes Balears

Teléfono: 971313912

Correo electrónico: info@suministrosibiza.com