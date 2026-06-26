Con más tecnología y una apuesta decidida por la prevención, el Govern refuerza la lucha contra los incendios forestales en las Illes Balears. El Ejecutivo balear aumenta los recursos destinados a la protección del medio natural con el objetivo de continuar mejorando la vigilancia, la detección y la extinción de los incendios forestales, uno de los principales riesgos ambientales del archipiélago.

La campaña contará con 350 profesionales de Ibanat, del Servicio de Gestión Forestal y de los agentes de medio ambiente.

La principal novedad de este año es la incorporación de la unidad de drones de los agentes de Medio Ambiente. El Grupo de Intervención de Drones (GID) trabaja con aeronaves de alta tecnología con capacidad de obtener imágenes en tiempo real de la evolución de los incendios, localizar puntos críticos y puntos calientes y supervisar los perímetros afectados con una gran precisión. Estas aeronaves transmiten información georreferenciada, imágenes de infrarrojos y del espectro visible directamente a la Central de Comunicaciones de Incendios Forestales y a los equipos responsables de la dirección de la emergencia. La información obtenida facilita la toma de decisiones y resulta especialmente útil durante las horas nocturnas, cuando los medios aéreos convencionales no pueden operar.

El Govern refuerza la lucha contra los incendios forestales con nuevas tecnologías y más recursos

Medios aéreos

El Govern refuerza la lucha contra los incendios forestales con nuevas tecnologías y más recursos

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural mantiene para esta campaña una estructura sólida integrada por 350 profesionales del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), del Servicio de Gestión Forestal y de los agentes de Medio Ambiente. Este equipo humano constituye la base del Operativo Interinsular de Incendios Forestales del Govern. El dispositivo cuenta con una importante capacidad aérea. Durante la campaña estarán disponibles cinco helicópteros bombarderos, tres aviones propios -dos anfibios y uno de vigilancia y coordinación equipado con cámaras de transmisión en tiempo real- y dos aviones del Ministerio para la Transición Ecológica, entre los que destaca el Canadair con base en Pollença.

El Govern refuerza la lucha contra los incendios forestales con nuevas tecnologías y más recursos

Renovación de vehículos

El refuerzo de la capacidad operativa también pasa por la renovación de vehículos, maquinaria y equipamientos. Durante los últimos dos años, el Govern ha incorporado 54 vehículos nuevos, 30 destinados a los agentes de Medio Ambiente y veinticuatro al Ibanat. Esta inversión, de cerca de 2,5 millones de euros, contribuye a mejorar la seguridad y la eficiencia de los equipos que trabajan sobre el terreno. Asimismo, en esta legislatura se ha puesto en marcha el proyecto de renovación integral de la maquinaria agroforestal del Ibanat, dotado con más de 5,2 millones de euros financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La preparación ante las emergencias forestales se complementa con la prevención, mediante ayudas que el año pasado superaron los tres millones de euros. Durante 2025, el Govern ejecutó actuaciones de gestión preventiva sobre 1.138 hectáreas forestales en todo el archipiélago, la cifra más elevada registrada hasta la fecha. Por primera vez, se superaron las mil hectáreas gestionadas en un solo año.

Prohibido hacer fuego

Entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, período de peligro alto de incendio forestal, está prohibido hacer fuego en terreno forestal y a menos de 50 metros de este. Asimismo, cualquier quema agrícola a menos de 500 metros de zona forestal requiere autorización previa.

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La información actualizada sobre restricciones y nivel de riesgo puede consultarse en la web alertafoc.caib.es.