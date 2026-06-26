El cardiólogo de Ibiza Jorge Raúl Castro Dorticós asegura que una consulta preventiva es la herramienta más eficaz para evitar infartos e ictus

Con más de 35 años de experiencia en cardiología y una amplia trayectoria en hospitales de España y del extranjero, el cardiólogo Jorge Raúl Castro Dorticós, que trabaja en el Hospital Can Misses , amplia su actividad asistencial en Ibiza con la apertura de una consulta en la Clínica de Neurología Ibiza. Desde este centro ofrece atención especializada en cardiología clínica, arritmias y electrofisiología, una especialidad que hasta ahora no contaba con asistencia permanente y continuada en la isla.

El doctor es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro de la sección de arritmias y marcapasos de la Sociedad Española de Cardiología, así como miembro de las sociedades europeas de Cardiología, Electrofiosiología y Arritmias y Norteamericana de Arritmias cardiacas HRS, desde hace más de 20 años, y de la Sociedad Norteamericana de Cardiología, desde hace más de 15 años.

El doctor Castro es miembro de prestigiosas sociedades médicas relacionadas con la cardiología. / J.A. Riera

Diagnóstico precoz de enfermedades del corazón

La nueva consulta de cardiología en Ibiza nace con el objetivo de acercar a los pacientes un diagnóstico precoz y un seguimiento integral de las enfermedades cardiovasculares. «La prevención es la herramienta más eficaz para evitar infartos e ictus», subraya el especialista, que recuerda que muchas patologías cardíacas pueden detectarse antes de que aparezcan los primeros síntomas.

En la Clínica de Neurología Ibiza, el doctor cuenta con la tecnología necesaria para realizar ecocardiogramas, holter de electrocardiograma, holter de tensión arterial y estudios específicos para el diagnóstico de alteraciones del ritmo cardíaco. Entre otras técnicas, el especialista realiza implantes de dispositivos de holter subcutáneo y control de marcapasos y desfibriladores.

Jorge Raúl Castro Dorticós destaca su condición de electrofisiólogo permanente en Ibiza (cardiólogo especializado en el sistema eléctrico del corazón). Su amplia formación en distintos centros especializados y universidades incluye especialización en arritmias, insuficiencia cardíaca, prevención cardiovascular y cuidados cardiológicos agudos. Además, tiene una amplia experiencia en unidades hospitalarias dedicadas al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, Castro atiende en varios idiomas: español, inglés, italiano y portugués.

Consulta cardiológica como prevención

Uno de los principales mensajes que lanza el cardiólogo es la necesidad de acudir al especialista como prevención. En su opinión existen numerosos perfiles que deberían someterse a una valoración cardiovascular preventiva como las mujeres tras la menopausia, personas con obesidad, diabetes, hipertensión arterial o apnea del sueño, así como quienes padecen palpitaciones, mareos, síncopes, desmayos repentinos, dolor torácico o dificultad para respirar.

El doctor cuenta con la tecnología necesaria para sus consultas de cardiología en Ibiza. / J.A. Riera

También, recomienda una revisión a los jóvenes con antecedentes familiares de muerte súbita o cardiopatías hereditarias y a quienes desempeñan profesiones de riesgo, como pilotos, bomberos o conductores de transporte público. Además, aconseja realizar una evaluación antes de iniciar entrenamientos deportivos intensos. «Cada año vemos casos de muerte súbita en personas que comienzan a preparar pruebas de larga distancia sin haber comprobado el estado de su corazón», advierte.

La coordinación de los distintos especialistas en la Clínica de Neurología Ibiza es clave El doctor Jorge Raúl Castro Dorticós atiende a sus pacientes los jueves por la tarde en la Clínica de Neurología Ibiza, aunque seguramente extienda su actividad a los lunes por la tarde. Además, si surge un tema urgente, el doctor puede organizarse para pasar consulta cualquier otro día. Para el especialista en Cardiología una de las ventajas de la Clínica de Neurología Ibiza es su dimensión reducida, lo que favorece una atención cercana, familiar y ágil. De estas manera, las patologías se abordan de manera multidisciplinar, ya que cuenta con especialistas en medicina interna, neurología, rehabilitación y neuropsiquiatría. Esta coordinación permite abordar procesos complejos que pueden requerir la intervención de varias especialidades, incluidas evaluaciones perioperatorias. La reciente puesta en marcha de la consulta de Cardiología del doctor Castro, hace que, por el momento, no registre una larga lista de espera, lo que permite ofrecer una respuesta rápida a los pacientes que necesitan ser valorados con cierta urgencia. Entre las pruebas disponibles en esta clínica están todas las necesarias para realizar un buen diagnóstico como: holter de tensión, holter electrocardiográfico, ecocardiogramas y doppler, pruebas para comprobar arritmias y estudios sobre apneas del sueño.

Mapa de la Clínica Neurología Ibiza, Dr Molina.

Respecto a la incidencia de enfermedades cardiovasculares en Ibiza, según sus datos, cada año se registran en la isla alrededor de 150 a 200 infartos de miocardio y entre 125 y 150 ictus, de los que aproximadamente el 3% tienen un desenlace letal. El especialista insiste en que una parte importante de estos episodios podría evitarse con controles de factores de riesgo. «Si mantenemos a raya el colesterol, la diabetes y la hipertensión, podemos reducir alrededor de un 35% la aparición de eventos cardiovasculares», apunta.

Consanguinidad en Ibiza

Como curiosidad, Ibiza presenta una particularidad. Debido a los antecedentes de consanguinidad en algunas familias, existe una mayor incidencia de determinadas valvulopatías aórticas hereditarias, como la estenosis de la válvula aórtica o la dilatación de la aorta ascendente. En estos casos, el doctor recomienda evaluar estos casos para determinar si existe un componente genético y establecer así medidas preventivas.

El doctor Jorge Raúl Castro, en su nueva consulta. / J.A. Riera

Dirección y contacto consulta de cardiología

Clínica de Neurología Ibiza

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