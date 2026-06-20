La exclusiva firma francesa Un Jour Un Regard llega a Ibiza junto a Clínica Santisteban

A partir de la próxima semana dará comienzo el acuerdo de colaboración entre Clínica Santisteban y Un Jour Un Regard, firma internacional especializada en la belleza, reconstrucción y diseño de la mirada, reconocida por su excelencia y su enfoque natural y personalizado. Un Jour Un Regard está dirigida por Sabrina Eléonore, considerada una referencia internacional en micropigmentación y diseño de cejas.

Un Jour Un Regard, una trayectoria de altura

Sabrina Eléonore ha desarrollado su método a nivel internacional, contando con sedes en el emblemático distrito Passy de París, la quinta Avenida de Nueva York y en la calle Velázquez de Madrid, atendiendo a una clientela exigente que busca resultados elegantes, naturales y adaptados a cada rostro. Su experiencia también le ha llevado a participar en los principales eventos internacionales como los Oscar o el Festival de Cannes, donde prepara a artistas y personalidades antes de sus apariciones públicas.

A lo largo de los años, su trabajo ha conquistado a reconocidas figuras de la moda, el cine y la televisión, tanto de nuestro país, como Nieves Álvarez, Vicky Martín Berrocal, Isabel Preysler o Antonio Banderas, hasta las celebrities y personalidades más conocidas a nivel mundial como Beyoncé, Amal Clooney o Kate Middleton.

Precisión y personalización en cada tratamiento

Un Jour Un Regard destaca por la precisión de sus técnicas, la personalización de cada tratamiento y la naturalidad de sus resultados. Su filosofía se basa en realzar la belleza propia de cada persona respetando la armonía y la identidad de cada rostro.

Gracias a esta colaboración, desde ahora será posible acceder a tratamientos exclusivos sin necesidad de desplazarse de la isla para poder realizarse estas técnicas innovadoras para embellecer, corregir o reconstruir las cejas, así como tratamientos especializados de micropigmentación, siempre con los más altos estándares de calidad, seguridad y profesionalidad.

Con esta incorporación, Clínica Santisteban reafirma su compromiso de ofrecer servicios de vanguardia y de acercar a Ibiza a algunos de los profesionales más prestigiosos del sector de la estética avanzada con el objetivo de consolidarse como la primera clínica en la isla que ofrece tanto tratamientos dentales como faciales.

Mediante esta alianza, Un Jour un Regard pasará a contar desde la próxima semana con sedes en Ibiza, Nueva York, París y Madrid. En Ibiza lo hará en las instalaciones de la clínica de Borja Santisteban, clínica con más de 40 años de trayectoria y que está dirigida por la doctora Belén Iturre.

Clínica Santisteban tiene un equipo médico interdisciplinar formado por 65 personas entre sus centros de Bilbao y de Ibiza para poder realizar en ellos todas las intervenciones faciales, tanto de medicina estética como de cirugía plástica, así como tratamientos dentales integrales, gracias a especialistas en todas las áreas de la odontología y de la cirugía maxilofacial.

Citas: 646 61 25 90.