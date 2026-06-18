IbizArt Guide presenta su 17ª edición: una firme reivindicación de la huella humana y el arte tangible frente al auge de la IA

En un momento de transformación global marcado por la inmediatez digital, la isla de Ibiza vuelve a erigirse como el gran refugio de la autenticidad creativa. En la noche de ayer, miércoles 17 de junio, el Sky Bar de Ocean Drive Talamanca fue el escenario elegido para la presentación oficial de la esperada IbizArt Guide Edición 17. El evento se consolidó como un rotundo éxito de convocatoria, reuniendo a unos 400 asistentes, entre los que destacaron destacadas figuras del ámbito político, artístico y cultural de las Baleares.

Entre las autoridades y personalidades presentes acudieron Rafael Triguero (Alcalde de Ibiza), Jordi Grivé Cardona (Concejal de Medio Ambiente y Limpieza de Ibiza) y Sergio Sancho (Director de la feria de arte contemporáneo CAN), reafirmando el papel de la guía como una brújula cultural imprescindible tanto para residentes como para visitantes que buscan conectar de forma profunda con el alma de la isla.

El arte como hilo conductor y trinchera humana

Desde hace décadas, Ibiza ha sido un imán para mentes creativas. Esa vibración artística constituye un sello de identidad inconfundible, una huella de autenticidad que la dirección de IbizArt Guide busca preservar frente a la incertidumbre cultural provocada por el avance de la Inteligencia Artificial. La edición 17 nace, precisamente, con la vocación de capturar esta esencia inabarcable y ofrecer un espacio de pausa y observación profunda.

La dirección de la guía aborda en esta entrega la dualidad inevitable entre lo digital y lo físico, entendiéndolos no como elementos opuestos, sino como capas superpuestas de una misma realidad. Si bien la IA ha transformado de forma irreversible los procesos creativos, la obra física mantiene un valor definitivo e irremplazable: la capacidad humana de dejar una marca propia, táctil, orgánica e irrepetible.

"Ante la inmediatez y la frialdad de la pantalla, reivindicamos la necesidad de volver a sentir, oler y tocar nuestro entorno. Más allá del soporte o el medio utilizado, lo que define verdaderamente una obra de arte es la intención pura y el rastro físico que deja quien la crea", explican desde el equipo editorial de IbizArt Guide.

Una cubierta con relieve: la simbología de la huella dactilar

El concepto filosófico de este año se traslada de forma magistral a su diseño exterior. La cubierta de la edición 17 es el resultado de una profunda reflexión sobre lo tangible. Frente a una tendencia actual donde las imágenes pueden generarse sin contacto, sin error y sin materia, la propuesta de IbizArt Guide reivindica el gesto físico, la textura y el contacto directo del creador con la materia.

El eje central de la cubierta es la imagen de una huella dactilar ampliada, trabajada minuciosamente en golpe seco y relieve. Este acabado dota al libro de una dimensión tridimensional que invita al tacto inmediato. Los tonos elegidos, orgánicos y terrosos, refuerzan la vuelta a lo esencial y primario, aquello que ninguna máquina puede replicar artificialmente. Cada surco y cada imperfección ensalzan la dimensión más humana del proceso creativo.

Lejos de ser un mero adorno formal, esta huella funciona como un elemento simbólico común que conecta a todos los artistas que forman parte de la guía. No como una participación literal, sino como una representación de su esencia: cada obra incluida en las páginas interiores es, en sí misma, una huella única que plasma una mirada particular, una identidad propia y un recorrido vital irrepetible.