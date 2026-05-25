Los mejores programas de facturación para autónomos

Para autónomos que quieren cumplir con Verifactu sin complicarse, los mejores programas de facturación combinan precio ajustado, facilidad de uso y certificación de la AEAT. Holded encabeza la comparativa por ser el más completo, con un plan de entrada a 7,50 euros al mes, pero hay alternativas más básicas según el volumen de facturas. A continuación, los siete mejores programas para autónomos en España, con el perfil para el que encaja cada uno.

Qué debe tener un buen programa de facturación para autónomos

Antes del ranking, estos son los criterios que de verdad importan a un autónomo:

Certificación Verifactu de la AEAT, requisito legal obligatorio.

Precio de entrada ajustado al volumen real de facturas.

Facilidad de uso sin conocimientos contables.

Generación de modelos fiscales trimestrales (130, 303).

Conexión con la asesoría si trabajas con un gestor.

1. Holded, el más completo

Holded es el programa más completo del mercado español para el autónomo que prevé crecer. Reúne facturación, contabilidad automatizada, CRM e inventario en un solo sitio, y está certificado por la AEAT para Verifactu en todos sus planes. El plan Plus cuesta 7,50 euros al mes (precio habitual 15 euros) e incluye un usuario, Verifactu, escáner ilimitado de gastos y conexión con un banco. Cuenta con más de 80.000 empresas usuarias y una valoración excelente en Trustpilot con más de 2.200 reseñas.

Mejor para: autónomos que quieren una herramienta que les sirva también cuando el negocio crezca.

autónomos que quieren una herramienta que les sirva también cuando el negocio crezca. A tener en cuenta: tiene más funciones de las que un autónomo con muy poco volumen necesita.

Cada autónomo tiene unas necesidades de facturación distinta. / DI

2. Quipu, sencillo para servicios

Quipu es muy popular entre freelancers por su facilidad: en minutos emites la primera factura sin formación previa. Genera automáticamente los modelos 130, 303 y 111, y es compatible con Verifactu. El plan de entrada ronda los 14 euros al mes. Su punto débil es que la conciliación bancaria llega en planes superiores y no tiene inventario real.

Mejor para: autónomos de servicios con facturación simple.

3. FacturaDirecta, para empezar gratis

FacturaDirecta tiene un plan gratuito que ya cubre lo básico, y planes de pago desde 10 euros al mes más IVA. Es compatible con Verifactu y muy fácil de usar desde el primer día. El plan gratuito limita el número de clientes y productos, y carece de contabilidad avanzada.

Mejor para: autónomos con menos de veinte facturas al mes.

4. Billin, rápido y con seguimiento de cobros

Billin (ahora TeamSystem Facturas) destaca por su sencillez y su seguimiento de cobros con avisos automáticos. Tiene plan gratuito y planes de pago desde 9 euros al mes, con app móvil para facturar desde cualquier lugar. Es compatible con Verifactu. No incluye contabilidad ni inventario.

Mejor para: autónomos que quieren rapidez y control de cobros sin complicarse.

5. Anfix, contabilidad automática

Anfix genera el asiento contable automáticamente al emitir cada factura, lo que facilita el trabajo con la asesoría. Desde 15 euros al mes, compatible con Verifactu. No tiene inventario potente ni gestión de proyectos avanzada.

Mejor para: autónomos que quieren contabilidad automática y trabajan con gestor.

Algunos autónomos llevan su propia facturación. / DI

6. Contasimple, el más económico

Contasimple es de los más accesibles: plan gratuito y planes de pago desde 9,95 euros al mes. Compatible con Verifactu, con modelos fiscales y libros contables automáticos. Se queda corto en cuanto el negocio crece.

Mejor para: autónomos que empiezan y tienen poco volumen.

7. Cómo elegir el tuyo

La decisión depende de tres preguntas rápidas: