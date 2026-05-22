Nueva ‘Millennium Experience’ con el humor de Goyo Jiménez y mucha música

Recambios Ibiza ha celebrado este mes de mayo una nueva edición de su particular ‘Millennium Experience’, el encuentro con el que la empresa ibicenca reúne cada año a los talleres que forman parte de su red profesional en Ibiza y Formentera. La cita, que este 2026 ha vivido su segunda jornada con este formato lúdico, volvió a demostrar que el trabajo, la formación y la relación con los clientes también pueden celebrarse desde el humor, la cercanía y el buen ambiente.

Recepción de los invitados a su llegada.

Tras la experiencia impulsada en 2025, Recambios Ibiza apostó de nuevo por una tarde pensada para compartir, agradecer y reforzar los vínculos con los profesionales del sector. Los invitados fueron llegando al espacio escogido para la ocasión, el auditorio Caló de s’Oli, donde fueron recibidos por el equipo de Recambios Ibiza con un cóctel de bienvenida. Un primer momento para reencontrarse, charlar y dejar a un lado, por unas horas, el ritmo frenético del trabajo en el taller.

Todo el público listo para disfrutar de la Ibiza Comedy Band.

La velada tuvo como grandes protagonistas el humor y la complicidad con el público. La Ibiza Comedy Band fue la primera en subir al escenario, donde la música se fusionó con la actuación del humorista José Boto. Más tarde fue el cómico Goyo Jiménez quien tomó las riendas de la noche con un monólogo que hizo reír a los asistentes sin interrupciones.

José Boto y Goyo Jiménez fueron las estrellas de la noche.

Al finalizar el show, se celebraron varios sorteos con regalos para los afortunados, y después todos se reunieron en el hall para disfrutar de comida y bebida, momento que muchos aprovecharon para charlar y hacerse fotos con José Boto y Goyo Jiménez, que se mostraron muy cercanos y amables con los invitados.

Los invitados, atentos al monólogo de Goyo Jiménez.

Con todo ello, Recambios Ibiza logró ofrecer a los invitados una experiencia diferente, distendida y especialmente pensada para ellos. Las referencias al día a día en los talleres, a las situaciones cotidianas y al propio espíritu de Recambios Ibiza sirvieron para crear un ambiente cercano, en el que los profesionales se sintieron parte esencial de la celebración.

El cómico Goyo Jiménez durante su ‘show’. / .

‘Millennium Experience’: citas que van más allá del taller

La Ibiza Comedy Band, junto a Goyo Jiménez.

El encuentro mantuvo así la esencia de la ‘Millennium Experience’: ofrecer a los talleres de la isla una cita que va más allá de lo estrictamente profesional. Recambios Ibiza volvió a rendir homenaje con este evento a los más de 75 talleres de Ibiza y Formentera que forman parte del Programa Millennium, una red creada para mejorar el servicio, la asistencia técnica y las herramientas de trabajo de los profesionales del sector.

Goyo Jiménez se fotografió con los invitados.

Gracias a este programa, los talleres cuentan con un apoyo especializado en recambios, herramientas y maquinaria, además de la garantía y asistencia técnica en las marcas representadas por Recambios Ibiza. A ello se suman cursos de formación práctica en nuevas tecnologías, acceso a softwares especializados, mejoras en imagen corporativa y recursos de marketing orientados a reforzar la calidad del servicio que ofrecen al cliente final.

Un cóctel de comida y bebida para poner el broche a la velada.

El objetivo es que cada taller pueda diferenciarse no solo por su capacidad técnica, sino también por su eficacia, su atención y su adaptación a las nuevas necesidades del sector. En un ámbito en constante evolución, Recambios Ibiza trabaja para que los profesionales de Ibiza y Formentera cuenten con soluciones actualizadas, asesoramiento y herramientas que faciliten su día a día, tanto en la gestión como en la mecánica.

Pero la relación con los talleres no se limita al ámbito profesional. Recambios Ibiza, con una trayectoria de más de seis décadas al servicio de las Pitiusas, también ha querido incorporar a su programa experiencias de ocio, viajes y eventos exclusivos para sus clientes. De esa filosofía nace la ‘Millennium Experience’, una forma de agradecer la confianza de los talleres y de celebrar, juntos, el camino compartido.

Tras la actuación de Leo Harlem en 2025, la edición de este año con Goyo Jiménez y la Ibiza Comedy Band ha vuelto a confirmar que estas jornadas se han convertido en una cita especial para el sector. Entre humor, cóctel y conversaciones en un ambiente relajado, Recambios Ibiza reforzó una vez más su compromiso con los talleres de Ibiza y Formentera, protagonistas absolutos de una noche pensada para reconocer su trabajo y seguir construyendo comunidad alrededor del Programa Millennium.