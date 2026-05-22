G.P.S. 909: cuatro décadas al servicio de la seguridad de hogares y negocios en Ibiza

G.P.S. 909 celebra su 40 aniversario consolidada como una de las empresas de seguridad con mayor trayectoria en Ibiza. Desde sus inicios, Grupo de Protección y Seguridad 909 se ha especializado en ofrecer soluciones de protección y vigilancia adaptadas a las necesidades de particulares, negocios y empresas de la isla.

La compañía celebra esta fecha con un mensaje claro de agradecimiento a sus clientes, que durante cuatro décadas han confiado en sus servicios para proteger sus viviendas, establecimientos y patrimonio. Entrar en la vida diaria de tantas personas y asumir la responsabilidad de cuidar su seguridad ha sido el eje principal de su trabajo.

Operadoras de la central receptora. / G.P.S. 909

La evolución de G.P.S. 909 ha estado marcada por la profesionalización del sector, la incorporación de tecnología y la atención cercana. Su experiencia en el territorio le permite conocer las necesidades reales de Ibiza, sus dinámicas y los retos específicos que plantea la seguridad en la isla, tanto en el ámbito residencial como empresarial.

Servicios de protección integral

La empresa ofrece instalación de alarmas para hogares y negocios, vigilancia presencial, sistemas de videovigilancia y central receptora de alarmas. Cada servicio se diseña en función del cliente, con el objetivo de prevenir intrusiones, detectar incidencias y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo.

Terminales antiguos de G.P.S. 909. / G.P.S. 909

Uno de los puntos diferenciales de G.P.S. 909 es su equipo humano. Vigilantes de seguridad, operadores de la central receptora, técnicos, administrativos, ingenieros y comerciales forman una estructura bien organizada y perfectamente preparada para prestar un servicio eficaz antes, durante y después de cada instalación o intervención.

La compañía cuenta además con servicio técnico cualificado, custodia de llaves en Ibiza y servicio ACUDA armado las 24 horas, una prestación que refuerza su capacidad de reacción y su compromiso con la protección de clientes y propiedades.

En G.P.S. 909 se encargan de la seguridad de negocios y hogares. / G.P.S. 909

En estos 40 años, G.P.S. 909 ha construido su posición sobre cuatro valores: esfuerzo, honestidad, cercanía y compromiso. La empresa celebra este aniversario reivindicando el trabajo realizado por todas las personas que forman y han formado parte de su equipo.

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G.P.S. 909 afronta el futuro con la intención de seguir creciendo, incorporando mejoras y reforzando sus servicios para mantener la confianza de quienes necesitan una protección profesional, cercana y adaptada a la realidad de la isla. Para conocer más sobre la empresa, y su trayectoria, los interesados pueden visitar su web y descubrir una historia marcada por la seriedad y la responsabilidad.