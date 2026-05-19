El futuro hotel Fenix Sevilla by Vibra ya tiene director

Vibra Hotels avanza en su estrategia de crecimiento con el nombramiento de Markus Fischer Alonso como director del futuro Fenix Sevilla by Vibra. La apertura de este nuevo establecimiento está prevista para 2027 y nace con la ambición de convertirse en uno de los proyectos más relevantes de la cadena en Andalucía.

La elección de Fischer refuerza la apuesta de la compañía por el talento interno y por perfiles con una visión amplia del negocio hotelero. El directivo cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en gestión nacional e internacional, una trayectoria marcada por la dirección de establecimientos, la puesta en marcha de nuevos proyectos y el liderazgo de equipos en diferentes destinos turísticos de primer nivel.

Actualmente, Fischer ocupa el cargo de director gerente del Hotel Vibra Beverly Playa, en Mallorca, después de haber liderado también distintos hoteles de la cadena en Ibiza. Su recorrido profesional incluye, además, responsabilidades en compañías como Meliá Hotels International y Paya Hotels, así como la apertura del Five Flowers Hotel & Spa Formentera, primer cinco estrellas de la isla.

El directivo de Vibra Hotels Markus Fischer Alonso. / Vibra Hotels

Experiencia para una nueva etapa

El futuro Fenix Sevilla by Vibra contará así con un perfil preparado para afrontar los retos de un destino urbano en plena proyección. Sevilla se ha consolidado como una plaza turística dinámica, con una demanda creciente y una posición estratégica dentro del mercado español.

La formación de Fischer, vinculada a la gestión turística, los recursos humanos, el liderazgo, el marketing, el revenue management y la dirección financiera, completa un perfil especialmente orientado a la excelencia operativa y a la mejora continua de la experiencia del cliente.

Con este nombramiento, Vibra Hotels da un nuevo paso en su expansión y refuerza su modelo basado en innovación, calidad y servicio. Líder hotelero en Ibiza, con presencia también en Mallorca y Menorca, la compañía mira ahora hacia Sevilla con un proyecto llamado a ocupar un lugar destacado en su futuro.