Vitaly Health Services refuerza la seguridad técnica con su formación especializada en trabajos en altura

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Vitaly Health Services lleva a cabo jornadas formativas de alto nivel en las instalaciones de Diario de Ibiza. El programa se centra en dotar a los profesionales de las competencias críticas necesarias para el desempeño seguro de funciones en entornos elevados, combinando una sólida base teórica con un despliegue práctico intensivo.

Para garantizar una experiencia de aprendizaje realista, Vitaly traslada su unidad móvil de formación a Diario de Ibiza. Bajo la dirección de un equipo docente compuesto por bomberos profesionales en activo y especialistas de Vitaly, los asistentes se sumergen en un programa de formación práctica diseñado para minimizar el riesgo de caída, el factor de accidentabilidad más crítico en el sector.

Durante la sesión, se priorizaron los siguientes ejes fundamentales:

Sistemas anticaídas, acceso y posicionamiento, prevención y respuesta.

Complemento de emergencias: La jornada se completó con formación en extinción de incendios, manejo de extintores en diversos escenarios y evacuación en condiciones de baja visibilidad.

Innovación en la formación

El éxito de estas jornadas en Diario de Ibiza subraya la capacidad de Vitaly para actuar como un socio estratégico en Prevención de Riesgos Laborales. Gracias a su unidad móvil, la compañía demuestra que puede trasladar escenarios de entrenamiento complejos directamente a las instalaciones del cliente y personalizando el aprendizaje al entorno real de trabajo.

Con este despliegue, Vitaly se consolida como el referente en la formación técnica de seguridad en altura, transformando la prevención en una herramienta práctica y eficiente para las empresas.