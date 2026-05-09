Netibiza desvela el detalle que todos perciben en un hotel, pero casi nadie ve

Hay un detalle que impacta en la experiencia del cliente en cualquier establecimiento, un elemento que se percibe y que reluce de forma discreta. Da igual si hablamos de hoteles, de gimnasios o de centros de salud, la limpieza es ese factor imprescindible que no solo es una parte esencial de la imagen de un negocio, sino que repercute directamente en la percepción que los clientes van a tener de la empresa. Por ello es importante “desmontar la idea de que la limpieza es algo que simplemente tiene que estar. Detrás hay estrategia, organización, equipo y un impacto enorme en la experiencia del cliente y en el rendimiento del hotel”, así lo asevera la experta en formación y consultoría en housekeeping hotelero, Sandra Martínez, quien se desplazó recientemente a la isla de Ibiza para participar en un evento promovido por Netibiza dirigido a gobernantas y equipos de housekeeping.

Joan Guasch y Sandra Martínez en el evento organizado por Netibiza en Sant Antoni de Portmany. / Juan Carlos Flórez - Imam Comunicación

Una iniciativa que puso el foco en la importancia de las personas en los procesos de limpieza y en el valor de los equipos que desempeñan una labor tan fundamental en la operativa de los establecimientos.

Para el gerente de Netibiza, Joan Guasch, es importante “reivindicar la cercanía de las personas en un mundo cada vez más centrado en el producto y en una distribución impersonal, a un clic de distancia”. Según Guasch, el objetivo de esta jornada se centró en “hacer hincapié en dar valor al colectivo de gobernantas y camareras de piso, ya que las consideramos el punto de unión entre la operativa diaria de cualquier proceso de limpieza, donde nunca se valora lo suficiente su presencia, pero sí que se critica su ausencia”.

Lo cierto es que, cuando se habla de un tema tan esencial como es la limpieza, siempre es importante contar con el mejor equipo humano y con partners estratégicos como la empresa ibicenca con más de 30 años de trayectoria, Netibiza, que más que un proveedor es un aliado estratégico presente en todo el proceso, y que cubre todas las áreas desde el producto, al asesoramiento, sin olvidar la formación a los equipos que trabajan en este ámbito.

‘Extraordinarias, no invisibles’. La importancia de los equipos de housekeeping

Al hablar de limpieza, no hablamos solo de producto, sino de conocimiento, de técnica y del elemento más importante de todos, las personas, según detalla el gerente de Netibiza, Joan Guasch, quien destaca que “desde Netibiza tenemos muy claro que no hay limpieza sin personas, da igual la innovación, la tecnología o los avances, sin ellas no hay nada”.

El gerente de Netibiza, Joan Guasch, durante su intervención. / Juan Carlos Flórez - Imam Comunicación

De este compromiso, surgió la idea de impulsar una cita única dirigida a gobernantas y equipos de housekeeping que congregó a cerca de 80 profesionales en Invisa Hotel Es Pla para recibir antes de la temporada formación y asesoramiento, en el marco de una interesante y amena jornada de networking. Este evento, conducido por la periodista y CEO de Imam Comunicación, Montse Monsalve, contó con la presencia de la mayor experta nacional en el ámbito de housekeeping hotelero de España, Sandra Martínez, quien ofreció la ponencia ‘Extraordinarias, no invisibles’.

“Hoy más que nunca hacen falta encuentros así para visibilizar un trabajo imprescindible que muchas veces pasa desapercibido. Cuando hablamos de housekeeping, generamos reconocimiento, engagement y, también, reforzamos la autoestima profesional de quienes forman parte de este colectivo”, destacó Martínez. Asimismo, la experta en formación y consultoría en housekeeping hotelero señaló que “esta cita ha ido mucho más allá de una ponencia, ha sido un espacio para reconocer, visibilizar y recordar a las asistentes que no son invisibles, que son perfectamente extraordinarias y que su trabajo es esencial en el ámbito de la excelencia hotelera”.

Sandra Martínez durante su ponencia en el evento de Netibiza celebrado en la isla. / Juan Carlos Flórez - Imam Comunicación

Para Martínez, quien además de consultora, formadora, mentora y coach, representa a la Asociación de Gobernantas de España (ASEGO) en Baleares como vocal, “el gran valor diferencial de este evento es que ha sido diseñado exclusivamente para las profesionales del sector. Hay muy pocos encuentros así en España, y eso lo convierte en un espacio de muchísimo valor, donde las gobernantas y profesionales del sector han sentido que importan, que no están solas, que pueden apoyarse unas en otras y hemos sentido que aprendían, disfrutaban, se emocionaban y compartían sus experiencias sintiéndose verdaderamente protagonistas del sector”.

Toda actividad empresarial comienza por el cuidado de las personas

Detrás de cada espacio impecable hay una persona cuya labor es esencial, por eso Netibiza, entiende que cuidar de nuestro equipo es la única forma de cuidar de nuestros clientes. Por este motivo, en el marco de este evento, la fundadora de DBalance Ibiza, Tamara Domínguez, llevó a cabo unos ejercicios de estiramiento, reactivación de zonas tan importantes como los hombros o las caderas, y enseñó a las asistentes a trabajar con cintas elásticas para activar la zona lumbar “como un primer paso muy factible y esencial para estimular el cuerpo y la estructura corporal”.

Domínguez ofreció una serie de consejos orientados a gobernantas y a personas que trabajen en este ámbito hotelero a quienes recomendó “mucha movilidad de articulaciones sobre todo a nivel de columna vertebral, hombros y caderas para evitar rigideces. Algo a lo que es muy importante darle un espacio diario para estimular el trabajo consciente de fuerza, ya sea a través de pilates, entrenamiento con pesas, cintas elásticas o con el propio cuerpo”. Línea en la que puntualizó “la importancia de potenciar esta capacidad física, pero siempre bajo la supervisión de profesionales”.

Netibiza regaló a todas las asistentes unas cintas elásticas para poder entrenar a diario y replicar los ejercicios aprendidos, así como pelotas antiestrés, “ya que su salud es primordial y tomar conciencia de ella algo que creemos que ha salido reforzado de este encuentro”, concluyó Tamara Domínguez.

Tamara Domínguez, Joan Guasch y Montse Monsalve. / Juan Carlos Flórez - Imam Comunicación

Estrategia, organización, equipo y tecnología, claves de la limpieza

En el sector de la limpieza, la excelencia no es fruto del azar, sino de la sinergia entre la estrategia y profesionalidad. Un ámbito en el que Netibiza, lleva acompañando a grandes empresas de la isla desde hace más de tres décadas aportando conocimiento, los mejores productos y las técnicas y maquinarias más apropiadas para su uso.

Precisamente, si hay un avance que ha marcado un antes y un después en el trabajo de los equipos de housekeeping y su gran transformación, según Sandra Martínez, es la tecnología “poder digitalizar la operativa y automatizar parte de la gestión permite trabajar de forma más ágil, más organizada y con más foco en aquello que realmente impacta en el huésped”.

Decálogo y material entregado por Netibiza en esta cita en la que, además, se presentaron sus fregadoras de última generación i-mop. / Juan Carlos Flórez - Imam Comunicación

En este aspecto contar con los mejores sistemas y maquinaria no solo facilita el trabajo de las personas, sino que optimiza recursos y ayuda a ahorrar costes. Para el gerente de Netibiza, Joan Guasch, “la verdadera eficiencia no consiste en gastar menos, sino en limpiar de forma inteligente, logrando el equilibrio perfecto entre ahorro de costes, respeto al medio ambiente y uso técnico de productos de vanguardia, y para ello es esencial el asesoramiento experto”.

El éxito del encuentro para gobernantas y equipos de housekeeping promovido en Ibiza por Netibiza, consolida la fórmula de esta empresa líder del sector que suma el cuidado de las personas a la técnica precisa, el mejor producto y el acompañamiento experto como claves para alcanzar la excelencia en materia de limpieza.

Foto de familia de la jornada para gobernantas y equipos de Housekeeping impulsada por Netibiza. / Juan Carlos Flórez - Imam Comunicación

Porque en un mundo repleto de productos a un clic de distancia, Netibiza marca la diferencia como el aliado cercano que cuida cada detalle, personaliza la atención y apuesta por las personas.

Mapa de Netibiza, que ofrece planes de limpieza para hoteles y restaurantes.

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