El Govern de las Illes Balears ha activado un escudo económico de 160,75 millones de euros con el objetivo de amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre la economía balear. El paquete, aprobado el pasado 1 de abril en un Consell de Govern extraordinario y convalidado posteriormente en el Parlament de les Illes Balears, nace en un contexto de elevada incertidumbre internacional marcado por el alza de los precios de la energía, los carburantes y las materias primas.

Presentación de las medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio.

Aunque el conflicto se produce a miles de kilómetros, sus consecuencias impactan directamente en un territorio especialmente sensible como Baleares, cuya economía depende en gran medida del transporte y del suministro exterior. El incremento de los costes logísticos, energéticos y productivos afecta de forma directa a sectores clave como el primario, el transporte, la industria, el comercio o la construcción, con el riesgo de trasladarse también a los precios finales y al conjunto de los ciudadanos.

Un escudo económico de 160 millones para proteger Baleares ante la guerra en Oriente Medio

Ante este escenario, el Govern optó por anticiparse con un paquete de medidas diseñado tras un proceso de diálogo con los agentes sociales, los sectores económicos más afectados, los consejos insulares, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios.

El objetivo ha sido en todo momento ofrecer una respuesta realista, adaptada a la singularidad insular y centrada en proteger el tejido productivo y el empleo para evitar que un incremento puntual de costes se convierta en un problema estructural para la economía de las Illes Balears y que comprometa su competitividad a medio y largo plazo.

El núcleo del plan se articula en torno a cinco grandes ejes. El primero es la liquidez, con una línea de crédito de 75 millones de euros a través de ISBA para facilitar financiación a las pequeñas y medianas empresas, además de a los autónomos, y así reducir el coste del acceso a esas líneas.

El segundo bloque lo conforman las ayudas directas, con 36,75 millones de euros destinados a compensar el aumento de costes en los sectores más afectados. El sector primario recibirá 13,5 millones de apoyo para afrontar el encarecimiento del combustible, los fertilizantes o la alimentación animal, mientras que el transporte contará con 9,75 millones en ayudas específicas para el transporte discrecional, de mercancías o para el sector del taxi. Por otro lado, los sectores de la industria, construcción y comercio también dispondrán de 13,5 millones en líneas para mitigar el impacto del encarecimiento de materias primas o las exportaciones.

El tercer eje incorpora medidas fiscales dirigidas a aliviar la carga económica de familias y empresas, como deducciones en el IRPF vinculadas a hipotecas a tipo variable y bonificaciones en las tasas portuarias para empresas y pescadores profesionales. Además, se establece que las ayudas directas no tributen en la declaración de la renta y que así refuercen su efectividad.

En cuarto lugar, el Govern introduce medidas de agilización administrativa para acelerar la tramitación de ayudas y garantizar que lleguen con rapidez a sus destinatarios. Finalmente, el quinto y último bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos públicos, con el fin de garantizar la ejecución de infraestructuras y servicios públicos ante el aumento de costes.

El plan incorpora también una mirada territorial, teniendo en cuenta la doble insularidad de Menorca e Ibiza y la triple insularidad de Formentera, con el objetivo de adaptar las medidas a las diferentes realidades del archipiélago y garantizar una distribución equilibrada de los recursos, sin dejar atrás ningún territorio.

Con este escudo económico, el Govern no solo busca responder a la urgencia inmediata, sino evitar que una crisis externa acabe generando efectos estructurales en la economía balear. La estrategia pasa por proteger el sector empresarial, sostener el empleo y reforzar la resiliencia del modelo económico ante futuros escenarios de inestabilidad para reforzar también la confianza de los agentes económicos.

En un contexto global incierto, el mensaje es claro: actuar con rapidez, desde el conocimiento del territorio y con medidas adaptadas a su realidad, para garantizar que Baleares siga creciendo con solidez, estabilidad y capacidad de respuesta ante cualquier desafío externo y mantener su dinamismo económico.