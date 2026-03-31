RABAT Watches presenta la nueva selección de relojes deportivos y aventureros de la mano de Hugo Nieto

RABAT presenta una nueva selección de relojes aventureros y deportivos RABAT Watches junto al actor, modelo y tenista Hugo Nieto, hijo del legendario piloto de motociclismo español Ángel Nieto. En un escenario que invita a vivir aventuras y celebra la excelencia de la alta relojería, el actor se sumerge en una reflexión personal sobre el valor del tiempo y la búsqueda del savoir-faire.

Para Hugo Nieto, el tiempo es el activo más valioso: "Creo que el tiempo es algo muy importante para todo el mundo. Hay que saber aprovecharlo y disfrutar de él", afirma. Esta filosofía de vida se traslada a su relación con la alta relojería, donde busca piezas que no solo midan los minutos, sino que lo acompañen en cada nuevo desafío.

La selección de RABAT Watches que el actor luce refleja el equilibrio perfecto entre elegancia y precisión técnica. Hugo Nieto subraya que este último aspecto es fundamental para él: "Siempre intento ser preciso en lo que hago. Tampoco obsesionarse con la precisión, pero intento mantenerlo en mi día a día".

La selección de RABAT Watches que luce Hugo Nieto refleja el equilibrio perfecto entre elegancia y precisión técnica. / RABAT

Bajo esta premisa, Hugo Nieto confiesa que actualmente apuesta por la versatilidad a la hora de escoger un reloj: "Sería algo entre deportivo, clásico y también innovador. Un poco de todo y sabiéndome adaptar". Una visión que se refleja en esta nueva selección de RABAT Watches, con relojes diseñados para acompañar cada momento con precisión, estilo y la capacidad de adaptarse a quienes entienden el tiempo como una forma de vivir nuevas aventuras y afrontar nuevos retos.

RABAT

RABAT, que actualmente se ha consolidado como un referente en España dentro del sector del lujo, nació en un pequeño taller joyero en Badalona que la familia Rabat abrió en 1977. Actualmente RABAT está presente en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Ibiza y Sevilla donde se puede disfrutar de una mágica exposición de joyas, diamantes, gemas y relojes de las más prestigiosas firmas internacionales.

RABAT dedica la mayor profesionalidad y exigencia en la selección de cada gema, y esto se refleja en la elegancia y frescura que respiran las joyas RABAT. Para destacar su compromiso como empresa que promueve las prácticas responsables, éticas y sociales en la cadena de suministro de joyería, RABAT es miembro del Responsible Jewellery Council (RJC).